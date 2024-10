A terceira ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal 2024" foi para o ar este domingo, dia 6 de outubro. Na emissão, em que os mentores escolheram os novos concorrentes para as suas equipas, Filipe Pires foi um dos protagonistas.

O concorrente subiu ao palco do programa de talentos da RTP1 para interpretar "Michelle", canção dos The Beatles composta por Paul McCartney para o álbum "Rubber Soul" (1965).

Com a atuação, Filipe Pires virou as cadeiras dos quatro mentores - Sónia Tavares, Sara Correia, Fernando Daniel e Nininho Vaz Maia - e conquistou o 'superpasse' de Sónia Tavares, garantido passagem para a fase de "Tira-Teimas".

Veja a aqui a atuação.