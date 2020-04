Na emissão desta quinta-feira, dia 23 de abril, Cristina Ferreira recebeu no seu programa a Orquestra Ligeira do Exército. Depois de uma pequena conversa, o Sargento-chefe Cândido Ameixa, João Campos e Alice Costa apresentaram uma versão de "Shallow", tema de Lady Gaga e Bradley Cooper.

"O Sargento-chefe Cândido Ameixa é maestro da orquestra e vem acompanhado pelos vocalistas João Campos e Alice Costa", explicou a produção do programa.

Nas redes sociais, o vídeo da atuação soma quase meio milhão de visualizações.

Veja o vídeo:

No Dia Mundial da Voz, a Orquestra Ligeira do Exército partilhou também um vídeo no Facebook com uma versão do tema "O Amor a Portugal", de Dulce Pontes. O vídeo soma mais de três milhões de visualizações.

Veja o vídeo: