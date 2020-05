"Os Dias da Quarentena", reportagem especial da jornalista Cândida Pinto sobre a "vida dos portugueses durante o mês de confinamento", vai para o ar esta quinta-feira, dia 21 de maio, às 21h00, na RTP1.

"Ao arrepio do mês da Liberdade, abril foi em 2020 um mês de confinamento. Pela primeira vez na vida os portugueses estiveram privados dos seus movimentos quotidianos, trancados em casa. A COVID-19 teve início na China no final de 2019, o contágio alastrou pelo mundo em pose de pandemia, a vida no planeta ficou suspensa. Lisboa fechou-se, ficou deserta e silenciosa, abriu espaço ao som dos pássaros", lembra o canal em comunicado.

A reportagem vai "viajar pelas dúvidas e inquietações de jovens e velhos, mais abastados e com menos rendimentos, infectados, recuperados, pela normalidade de uma vida anormal". "'Os Dias da Quarentena' é um documento sobre como os lisboetas viveram o abril do confinamento", acrescenta a RTP1.

"Os Dias da Quarentena" é uma reportagem da jornalista Cândida Pinto, com imagem de Rui Manuel Silva, imagens de drone de Carlos Pinota e imagens adicionais de Emanuel Prezado. A reportagem contou com edição de Samuel Freire e grafismo de Rui Batista.