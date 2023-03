A chegada das estrelas de Hollywood aos Óscares vai ser acompanhado na íntegra no canal E! este domingo.

O programa "E! Live From the Red Carpet" estará em direto da passadeira vermelha do Dolby Theatre, em Los Angeles, a partir das 21h00, quatro horas antes do início da 95.ª cerimónia de entrega das estatuetas douradas.

A famosa atriz e apresentadora Laverne Cox ("Orange Is the New Black", "Uma Miúda com Potencial") conduzirá a emissão para mostrar os momentos mais interessantes da maior noite de Hollywood e falar com as muitas estrelas que vão marcar presença, no primeiro ano desde 2020 sem constrangimentos provocados pela pandemia.

Para quem não conseguir acompanhar, o programa repete uma semana depois, no domingo, 19 de março, às 17h, poderá assistir à repetição do programa.

A cerimónia será transmitida pela RTP e o SAPO preparou uma cobertura especial, que começará logo na manhã com uma série de conteúdos de antevisão e prosseguirá pela madrugada fora (de domingo para segunda-feira) com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia. Tudo isto, numa área especial dedicada ao tema no SAPO Mag e em www.sapo.pt.