A RTP vai ser o canal da cerimónia dos Óscares pelo quinto ano consecutivo.

O canal público confirmou a transmissão em direto na RTP1 da 97.ª cerimónia em Los Angeles da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas a 2 de março, conduzida pela primeira vez pelo comediante Conan O’Brien.

Sem pormenores concretos sobre a emissão nacional, a emissão começa às 23h30 com o passadeira vermelha, com a cerimónia a começar à meia-noite.

Em comunicado, o Disney+ também anunciou a primeira transmissão em streaming a partir da meia-noite, tal como acontecerá noutros países, incluindo nos EUA: o canal norte-americano ABC, que centra os direitos exclusivos da cerimónia, faz parte da Disney.

Com 13 nomeações, "Emília Pérez" lidera a corrida este ano, seguido por "O Brutalista" e "Wicked" com dez, "Conclave" e "A Complete Unknown" com oito, "Anora" com seis, "Dune - Duna: Parte 2" e "A Substância" com 5.

Destaque incontornável para o brasileiro "Ainda Estou Aqui", nomeado em três importantes categorias: Melhor Filme, Atriz (Fernanda Torres) e Filme Internacional.

O SAPO também terá uma cobertura especial pela noite dentro com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia.

Alguns dias antes da cerimónia, não perca um Popcorner especial de antevisão com vários convidados.