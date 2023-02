Padre Guilherme tornou-se popular nas redes sociais durante a pandemia e tem animado festas de norte a sul do país como DJ - em agosto do ano passado, o pároco de Amorim e Laúndos, da Póvoa de Varzim, atuou no MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar.

Recentemente, Padre Guilherme juntou-se ao padre Paulo Vicente, de Viseu, e ao padre Jorge Manuel Gonçalves, de Aveiro. Juntos, os três párocos conquistaram o TikTok e somam milhares de seguidores.

Este domingo, dia 12 de fevereiro, os "padres do TikTok" foram os convidados especiais do programa "Vale Tudo" e participaram no desafio "Segue a Luz". "Tenho tanta fé que este jogo vai ser incrível", brincou João Manzarra.

Veja aqui o vídeo.