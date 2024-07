Sérgio Rossi e Rosinha e Jorge Corrula lesionaram-se durante e as gravações no novo programa da SIC, "Parece Impossível". De acordo com a "Noite das Estrelas", da CMTV, Carolina Patrocínio, Liliana Campos e Sara Norte também sofreram acidentes nas filmagens dos formato que se estreia em agosto.

Nas redes sociais, Sérgio Rossi, de 42 anos, revelou que fraturou três costelas e que perfurou o pulmão perfurado."Com três costelas fraturadas e o pulmão perfurado em 6mm após um acidente, as ordens médicas seriam parar duas a quatro semanas no mínimo", adiantou o músico.

Durante as festas em honra da Nossa Senhora de Porto Salvo, em Oeiras, no passado dia dia 19 de julho, Rosinha explicou que partiu o dedo do pé. "Agradeço a vossa força, mas está complicado saltar. Só ao pé-coxinho. Convidaram-me para entrar num programa de verão, que em breve vão ver na televisão, e dei umas valentes quedas. Além das feridas que devem conseguir ver nos braços, parti o dedo grande do pé", contou.

Já na sua conta no Instagram, o ator Jorge Corrula partilhou durante um tratamento de fisioterapia. "É já em agosto que estreia o programa", escreveu o concorrente na legenda.

Ao Notícias ao Minuto, a produtora confirmou os três acidentes, frisando que esteve "desde sempre empenhada em garantir um ambiente seguro para todos os participantes", assegurando "as medidas de prevenção necessárias e adequadas a este tipo de provas".

"Gostaríamos de acrescentar que foram tomadas as diligências relativamente aos casos de lesões ocorridas no programa e mantemo-nos em contacto com as partes envolvidas", acrescenta.