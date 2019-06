A série "A Guerra dos Tronos" pode ter chegado ao fim há um mês, mas continua a ser tema de conversa nas redes sociais. A última temporada da produção da HBO não agradou a muito dos fãs, que esperavam um desfecho diferente para a história inspirada na saga criada por George R.R. Martin.

Desiludidos com o final da série, os criadores do canal de Youtube Eating Things fizeram uma paródia com Jon Snow. No vídeo, a personagem pede desculpa aos fãs e compara o final de "A Guerra dos Tronos" com o desfecho da série "Perdidos".

Para a paródia, os youtubers usaram imagens de uma cena da oitava temporada da série, alterando a voz de Jon Snow.

Veja o vídeo: