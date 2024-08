Kit Harington, que vestiu a pele de Jon Snow em "A Guerra dos Tronos", revelou que não vê "House of the Dragon", a prequela da série inspirada na obra de George R.R. Martin.

Na antestreia da nova temporada de "Industry", o ator confessou ainda que não consegue rever "A Guerra dos Tronos". "Acho que nunca irei ver essa série ['House of the Dragon'] e acho que não vou rever 'A Guerra dos Tronos' durante muitos anos", disse o britânico à Associated Press.

"Acho que, para mi, é porque passei muito tempo lá", explicou Kit Harington. "Desejo-lhes o melhor e ouvi dizer que é incrível e que está a correr bem", acrescentou.