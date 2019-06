Em conversa com o SAPO Mag, Pêpê Rapazote frisou que "só há divas no mundo do entretenimento". "Nós não conhecemos divas nem divos noutro meio que não seja no entretenimento - ou são atores, músicos ou apresentadores. O ecrã cria monstros. Aliás, os monstros já lá estão, a televisão só os mostra", defendeu.

"Temos o maior privilégio do mundo de fazer uma coisa que é uma diversão - não é só para o espectador, é para nós também. Não tem um grau de responsabilidade muito grande. Estou a fazer entretenimento, o pior que pode acontecer é alguém entrar no cinema e não gostar", frisou.

A nova temporada de "Rainha do Sul" estreia a 20 de junho, às 22h20, na FOX. Nos novos episódios da série, Teresa (Alice Braga) expande o seu império até à Costa Leste dos EUA ao apoderar-se de um grande território – Nova Orleães, Louisiana. "Mas quando novos inimigos emergem e a confiança familiar é quebrada, Teresa é forçada a tomar decisões difíceis que vão pesar bastante na sua alma", avança a FOX Life.

Pêpê Rapazote veste a pele de Raul ‘El Gordo’ Rodriguez, um criminoso. Na quarta temporada, o ator participa em cinco episódios (‘Lo Que Más Temes’, ‘Secretos y Mentiras’, ‘Noche de las Chicas’, ‘Un Asunto de Familia’ e ‘Bienvenidos a Nuevo Orleans’). "A personagem de Pêpe Rapazote mora em Miami e tem ligações ao mundo da droga na Costa Leste dos Estados Unidos", explica o canal.