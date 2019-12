A terceira temporada de "Pesadelo na Cozinha" estreou este domingo, dia 1 de dezembro, na TVI e já está a dar que falar. No primeiro episódio da temporada, Ljubomir Stanisic visitou o Apple House, no centro de Lisboa.

"O espaço pertence a Júlio, que arrancou este projeto com a esposa. A mais antiga hamburgueria da capital enfrenta atualmente graves problemas. Falta de higiene, ausência de ingredientes frescos e desorganização no staff serão os grandes desafios de Ljubomir. Conseguirá o chef dar a volta ao Apple House?", questiona o canal.

Em entrevista à NIT, Júlio, o dono do restaurante, acusou a produção do programa de colocar baratas no estabelecimento. "Como dono da casa, eu reconheço que está velha, que está gasta. E isso faz com que haja uma tendência para ter sujidade. Dois dias antes, quando eles estiveram a instalar as câmaras, eu reparei que tinha um pó tipo cimento", começa por contar.

"Deixámos tudo como estava. E onde é que ele se vai sentar? Exatamente ali, pega num guardanapo e limpa aquilo tudo e vira-se para a câmara: ‘já viram esta m****, está tudo sujo’. Eles é que sujaram aquilo, ele é que trouxe aquela m**** para ali, juro por tudo neste mundo", acusa o proprietário.