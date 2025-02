A Chef Marlene Vieira conquistou esta terça-feira, dia 25 de fevereiro, a sua primeira estrela Michelin para o restaurante Marlene, durante a gala do Guia Michelin Portugal 2025. Para comemorar este galardão, o canal Casa e Cozinha vai dedicar o mês de março à chef, com a exibição das duas temporadas de “Cozinha de Chef".

O programa poderá ser visto todos os dias, a partir de 1 de março. Em “Cozinha de Chef”, a Chef Marlene Vieira abre as portas da sua cozinha para revelar "os pratos mais distintos, as receitas mais bem guardadas e os truques dos grandes chefs, mostrando-nos que é possível ambicionar um menu de excelência com ingredientes comuns à cozinha de todos os portugueses".

Ao longo dos episódios, produzidos pela Endemol e gravados no restaurante “Marlene”, os espectadores vão ficar conhecer as receitas que marcaram a carreira da chef, desde a sua infância até ao presente.

"Neste programa desvendamos a forma como os chefs profissionais, neste caso eu, dou a conhecer e como transmito a minha forma de criar, ou como fui criando os meus pratos e as minhas receitas ao longo destes quase 30 anos de carreira e experiência", destaca Marlene Vieira.