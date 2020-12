A contagem decrescente para o Natal já começou e, este ano, vai poder ver ou rever 50 filmes dedicados à quadra. Durante todo o mês de dezembro, a FOX Life vai transmitir, durante a manhã, tarde e noite, diariamente "os filmes perfeitos para entrar no espírito natalício".

No total, o canal vai emitir 50 filmes, incluindo as estreias de "The Christmas Club", "Two Turtle Doves", “Write Before Christmas”, “A Christmas Duet”, “A Christmas Love Song”, “A Midnight Kiss”, “Christmas at Graceland: Home for the Holidays”, “Christmas at the Plaza”, “Holiday for Heroes”, “Our Christmas Love Song”, “Sleigh Bells Ring”, “With Love, Christmas”, “A Rose for Christmas”, “A Shoe Addict's Christmas”, “Marry Me At Christmas” e “Christmas in Evergreen: Tidings of Joy”.

A programação diária da FOX Life pode ser consultada aqui ou no site do canal.