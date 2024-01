O STAR Channel chega aos ecrãs de Portugal no dia 7 de fevereiro de 2024. A data foi anunciada esta quarta-feira, dia 3 de janeiro, em simultâneo com o lançamento de uma campanha de comunicação.

Em comunicado, a The Walt Disney Company Portugal sublinha que "a marca STAR Channel vem dar continuidade ao legado da FOX, apresentando-se como arrojada, confiante, atual e inclusiva".

"FOX vai ser STAR Channel, FOX Life vai ser STAR Life, FOX Crime será STAR Crime, FOX Movies vai ser STAR Movies, FOX Comedy será STAR Comedy e o canal Mundo FOX, disponível em Angola e Moçambique, será STAR Mundo", explica o comunicado.

Segundo a The Walt Disney Company Portugal, os canais STAR terão uma nova linha gráfica, mas conservam a mesma programação, a mesma distribuição, mantendo a posição que têm atualmente os canais FOX nas grelhas dos operadores e o mesmo posicionamento no mercado.

"É com muito entusiasmo que partilhamos que, em breve, os canais FOX terão um novo nome e uma nova identidade visual: STAR Channel. Esta evolução demonstra o compromisso da The Walt Disney Company com a televisão linear e reforça o nosso otimismo face ao presente e, sobretudo, face ao futuro dos nossos canais, líderes no seu segmento em Portugal.”, frisa Luís Fernambuco, VP General Manager da The Walt Disney Company Portugal.

“Os canais STAR vão continuar a trazer aos fãs as séries e filmes que tão bem conhecem e de que tanto gostam", acrescenta.

O conceito criativo, a identidade visual e todos os pacotes gráficos dos canais STAR foram desenvolvidos pela equipa criativa portuguesa da The Walt Disney Company em parceria com agências locais.