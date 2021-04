Este domingo, dia 18 de abril, a SIC estreou o segundo episódio de "Princípio, Meio e Fim", programa de Bruno Nogueira. Nas redes sociais, o programa deu que falar e chegou ao top 10 dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Tal como na semana de estreia, o episódio do formato da autoria e Bruno Nogueira, Nuno Markl, Salvador Martinha e Filipe Melo dividiu opiniões.

Leia algumas das reações:

Todas as semanas, cinco amigos vão juntam para um jantar, que começa sempre da mesma forma, mas que nunca ninguém sabe como poderá acabar. Este é o ponto de partida de "Princípio, Meio e Fim", o novo programa da autoria de Bruno Nogueira, Nuno Markl, Salvador Martinha e Filipe Melo, que se estreou no dia 11 de abril, na SIC. Albano Jerónimo, Jessica Athayde, Rita Cabaço e Nuno Lopes fazem parte do elenco.

"Regras para escrever este jantar: todas as semanas, temos um computador e duas horas - duas horas apenas, nem mais um segundo - para o escrever. Se alguma frase ficar a meio, se alguma palavra ficar mal escrita, se alguma coisa não fizer sentido - terá de ir tal como está. A ideia é não forçar o erro - mas se ele acontecer, não teremos outro remédio senão aceitá-lo. Como se não bastasse esta pressão toda, decidimos dificultar ainda mais a nossa vida, com obstáculos que, durante essas duas horas, nos serão impostos pela produção", explica a equipa na sinopse do programa.