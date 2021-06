"Tempo de Viver" é uma das novelas mais marcantes da história da TVI. A produção estreou-se a 18 de junho de 2006, há 15 anos, e esteve no ar até março de 2007 - no total, contou com 219 episódios.

Escrita por Rui Vilhena, com colaboração de Joana Jorge, Irina Gomes, Ana Maria Simões e Alexandre Borges, "Tempo de Viver" foi protagonizada por Alexandra Lencastre, Margarida Vila-Nova, José Wallenstein e Dalila Carmo, entre outros. "A história começa no dia 10 de Setembro de 2001, nas torres gémeas em Nova Iorque, véspera dos atentados do 11 de Setembro que aterrorizaram o mundo. Gonçalo Martins de Mello trabalha nos escritórios de Nova Iorque da sua família, Martins de Mello, uma família rica detentora da maior cadeia de joalharias de país", lembra o canal na plataforma TVI Player. Durante toda a novela, foram levantadas várias duvidas sobre quem seria o "Tubarão" - Clara, Fausto, Beatriz, Sebastião, Antónia e Bráulio foram alguns dos suspeitos, mas o final veio revelar que a temível personagem era, afinal, Gonçalo (Marco D'Almeida). Segundo o Diário de Notícias, o último episódio da novela foi o programa mais visto do dia, com 50,6% de share. Recorde o elenco principal e as personagens: Alexandra Lencastre - Fátima Almeida

Margarida Vila-Nova - Maria Laurinda

José Wallenstein - Fausto Martins de Mello

Maria José Paschoal - Antónia Gomes Martins de Mello

Marco Delgado - Bráulio Fonseca

Dalila Carmo - Bárbara Gomes

Marcantónio Del Carlo - Fernando Pinto

Manuela Couto - Lídia Martins de Mello

Maria Emília Correia - Madalena Almeida

Rita Blanco - Marta Marques

Marco D'Almeida - Gonçalo Gomes Martins de Mello

Maria João Bastos - Raquel Mendes

Sofia Grillo - Célia Vasconcelos

Benedita Pereira - Mónica Valentim / Verónica Dionísio da Silva

Cristina Homem de Mello - Sara Mendes Cardoso

José Neves - Sebastião Marques

Gracinda Nave - Clara Fernandes

Joana Solnado - Rita Mendes Cardoso

José Fidalgo - Bruno Santana

Pedro Teixeira - Bernardo Gomes Martins de Mello

Yolanda Noivo - Beatriz Monteiro e Castro

Nuno Távora - Filipe Martins de Mello

Frederico Barata - Tomás Fernandes

Dânia Neto - Daniela Monteiro e Castro

Hugo Tavares - Afonso Gomes Martins de Mello

Ana Guiomar - Inês Pinto

Débora Monteiro - Helena Gonçalves

Maria Simões - Lurdes dos Santos

Maria João Sobral - Celina Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram