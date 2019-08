Nas redes sociais, Quim Barreiros está sempre atento aos temas mais comentados do mundo do entretenimento. Depois de "A Guerra dos Tronos" e de "Star Wars", o músico português também assinalou a estreia e os novos recordes de "La Casa de Papel".

Na sua conta no Facebook, Quim Barreiros partilhou uma fotografia sua onde aparece com o macacão vermelho usado pela equipa do Professor no assalto à Casa da Moeda e ao Banco de Espanha.

"Tóquio, Estocolmo ou Nairobi… Não interessa o sítio do assalto: se é pra lá entrar, eu entro", começou por brincar o músico. Na publicação, Quim Barreira sugere um spin-off para a série da Netflix: "La Casa da Vizinha".

"La Casa da Vizinha: assalto como e quando quiser", acrescenta.

Veja o post: