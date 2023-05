"Rabo de Peixe" continua a conquistar espectadores um pouco por todo o mundo. Esta quarta-feira, dia 31 de maio, a série portuguesa chegou ao sétimo lugar no top 10 global da Netflix, segundo os dados do FlixPatrol.

De acordo com o site, a produção portuguesa é sétima série mais vista do momento no serviço de streaming, tendo entrada para o ranking diário em 47 países.

O top é liderado por "Fubar", "XO, Kitty" e "Queen Charlotte: A Bridgerton Story". No ranking, "Rabo de Peixe" ultrapassou, por exemplo, "O Agente da Noite".

Com produção da Ukbar Filmes, “Rabo de Peixe” é a segunda série portuguesa para a Netflix realizada integralmente em Portugal, depois de "Glória", de Tiago Guedes, produzida pela SPi.

“Trata-se de um ‘thriller’ com toques de humor sarcástico sobre quatro amigos cuja vida mudou com a chegada de uma tonelada de cocaína e, embora baseada em factos reais, a série é completamente fictícia”, refere a produção.

José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão, Kelly Bailey, Afonso Pimentel, Pepe Rapazote, Albano Jerónimo, Maria João Bastos, Adriano Carvalho e Salvador Martinha fazem parte do elenco.

"Nada acontece na pequena aldeia açoriana de Rabo de Peixe, até que uma tonelada de cocaína dá à costa, mudando por completo a vida dos seus residentes. Eduardo, um jovem pescador, e os seus melhores amigos montam um negócio improvisado com a inesperada dádiva do Oceano Atlântico, mas uma tonelada de cocaína não passa despercebida", adianta o serviço de streaming.

"Os proprietários da droga, a polícia e uma série de personagens imprevisíveis são apenas alguns dos obstáculos que os nossos protagonistas terão de enfrentar, numa perigosa aventura da qual não há retorno possível", acrescenta a Netflix.