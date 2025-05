O artista italo-americano Matteo Milleri, conhecido pelo projeto Anyma, tornou-se o primeiro nome da música eletrónica a garantir uma residência na Sphere, em Las Vegas — considerada a sala de espetáculos tecnologicamente mais avançada do mundo. O espetáculo, intitulado “Afterlife Presents Anyma: The End of Genesys”, combina música, arte visual e tecnologia, encerrando a trilogia de álbuns “Genesys”, que contou com colaborações de artistas como Grimes, FKA Twigs, Ellie Goulding e John Summit.

Além de Anyma, Milleri é uma figura central na cena underground eletrónica há mais de uma década como metade do duo Tale Of Us. É fundador da editora Afterlife Records e do movimento global de eventos Afterlife, com atuações em festivais como Coachella, Tomorrowland e apresentações em cidades como Melbourne e Istambul. Em 2024, foi responsável pela direção visual do espetáculo “One Night Only” de The Weeknd, no Brasil.

O trabalho de Milleri tem-se distinguido pela fusão entre música eletrónica, arte digital e uma forte componente temática ligada à relação entre tecnologia, natureza e humanidade.

Anyma estreia-se em Portugal a 11 de julho, no palco NOS do festival NOS Alive, com uma experiência visualmente imersiva , aliada a um conceito tecnológico inovador e ao melhor da música eletrónica, prometendo “um espetáculo nunca antes visto no Passeio Marítimo de Algés”, adianta a organização em comunicado.

Artistas já confirmados

A-Trak, Alta Avenue, Amyl and The Sniffers, Anyma, Artemas, Bad Nerves, Barry Can't Swim, Benson Boone, The Bloody Beetroots, Bright Eyes, Capicua, Chloé Robinson, CMAT, Dead Poet Society, DJ Boring, Erol Alkan, FINNEAS, Franc Moody, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Jet, Justice, Kings of Leon, Klin Klop (Live), Logic1000, Macacos do Chinês, Mark Ambor, Máximo, Mike 11, Mother Mother, Nathy Peluso, Nine Inch Nails, Noah Kahan, NTO, Olivia Rodrigo, Papa Nugs, Parov Stelar, Riordan, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers, The Teskey Brothers e Von Di.

