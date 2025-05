Um filme de animação indonésio está a bater os recordes regionais de bilheteira e poderá ter um sucesso ainda maior à medida que se prepara para estrear para além dos grandes ecrãs do arquipélago do Sudeste Asiático.

"Jumbo" - um filme baseado nas aventuras da personagem principal Don, um grande miúdo indonésio órfão que enfrenta 'bullying' na escola - tornou-se no mês passado o filme de animação de maior bilheteira do Sudeste Asiático, arrecadando mais de oito milhões de dólares.

Lançado no final de março para coincidir com os feriados do Eid, após o mês de jejum islâmico do Ramadão, o filme vendeu oito milhões de ingressos, tornando-se o terceiro maior sucesso na história do cinema indonésio, segundo a Film Indonesia.

Duas adolescentes ao pé do cartaz de "Jumbo" a 21 de abril de 2025

O filme explora “o que perdemos na vida e a força que precisamos para superá-lo”, disse à France-Presse (AFP) o realizador Ryan Adriandhy Halim.

“Esperamos encorajar uma mudança, para que as pessoas se tratem [umas às outras] com mais gentileza e queremos que ‘Jumbo’ recorde que todos merecem respeito, não importa qual seja a sua origem, qualquer que seja a sua faixa etária.”

No filme, Don tem um livro de histórias repleto de contos mágicos – incluindo o encontro com uma fada que quer que ele a ajude a voltar a ter contacto com a sua família.

“Este filme é para nós, para os nossos filhos e para a criança dentro de nós”, disse o realizador.

Ryan Adriandhy Halim, o realizador de "Jumbo"

"Jumbo" manteve os cinemas esgotados em toda a Indonésia durante semanas após o seu lançamento.

O filme – que começou a ser produzido há cinco anos e contou com a ajuda de 400 criadores locais – superou o recorde regional estabelecido pelo “Mechamato Movie” da Malásia em 2022.

O seu sucesso apanhou de surpresa muitos na indústria cinematográfica indonésia.

"Previ que o filme seria popular, mas não a este ponto", diz Petrus Kristianto Prayitno Santoso, supervisor de programação cinematográfica da exibidora Flix Cinema.

Um marco

No entanto, o apelo mais amplo do filme será testado quando estrear em mais de 17 países em junho, incluindo Malásia, Singapura, Turquia e Mongólia, disse Anggia Kharisma, diretora de conteúdo da Visinema Studios, a produtora do filme.

A empresa diz que outras datas de lançamento ainda estão em discussão, o que significa que pode estar a preparar-se para um lançamento global.

O realizador Ryan Adriandhy Halim a falar com um animador em Jacarta

“Jumbo” sobressai numa indústria inundada por sucessos de bilheteira de Hollywood e filmes de terror locais.

“Já faz muito tempo que não temos um filme para a família indonésia”, disse Adi, 38 anos, que o viu com a sua esposa Ria e os seus dois filhos pequenos.

Mas acrescentou que “no Sudeste Asiático vai funcionar porque a cultura é semelhante, mas não tenho certeza sobre regiões para lá disso”.

O filme deu esperança ao público indonésio de que as suas produções locais poderiam ter mais sucesso global.

A cineasta Dika, de 27 anos, diz acreditar que "o filme pode rivalizar com as produções da Disney".

O próprio realizador tem ambições mais modestas, esperando simplesmente que o seu filme de estreia se torne "um trampolim e uma referência para a animação indonésia" no futuro.