Por estar em isolamento profilático, Ricardo Araújo Pereira conduziu a emissão do passado domingo, 1 de novembro, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Segunda Vaga" a partir de casa. O estúdio do programa foi montado numa das divisões da moradia do humorista.

"Viemos aqui para uma zona da casa que eu uso para fazer uma das coisas que mais gosto na vida... que é espancar objetos inanimados. Vieram deixar-me o cenário à porta e eu montei. Temos uma câmara que opera remotamente e luzes", explicou Ricardo Araújo Pereira no arranque do programa.

Além da sua família, a sua cadela, a Dona Custódia, também acompanhou o programa na "primeira fila". "Um programa caseiro, caseirinho, não é como esses programas de pacote que há para aí. Não está cá ninguém em casa a não ser a minha família e eu", brincou, mostrando os seus cães. "Estão aqui mais dois ou três elementos da família, mas são mais feios e cheiram pior", gracejou.

No programa, Ricardo Araújo Pereira revelou ainda que já realizou um teste à COVID-19, que deu negativo.

A emissão de domingo de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Segunda Vaga" registou 21,2% de share.