Na emissão do passado domingo, dia 29 de janeiro, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", Ricardo Araújo Pereira analisou uma tradução em simultâneo da RTP1 do discurso de António Guterres na Organização das Nações Unidas (ONU).

"Num âmbito que é pouco explorado nos programas informativos, também aconteceram coisas interessantes... Um tradutor da RTP resolveu fazer uma tradução simultânea do discurso de António Guterres na ONU enquanto fazia…amor com a sua mulher", gracejou o humorista.

O momento arrancou gargalhadas ao público. "Se continuares assim vai explodir antes do tempo", brincou Ricardo Araújo Pereira no programa da SIC.

