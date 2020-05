Depois da polémica reportagem da TVI sobre a pandemia da COVID-19 no Norte do país, Rui Moreira voltou a criticar o canal. Esta quinta-feira, dia 21 de maio, o presidente da Câmara Municipal do Porto defendeu nas redes sociais que é "preocupante" se a estação fechar os seus estúdios na cidade.

"Preocupante é também ter-se sabido, entretanto, que a TVI planeia fechar o seu estúdio no Porto e passar os jornalistas para um concelho limítrofe, onde as instalações não têm quaisquer meios de gravação, direto ou produção própria", defende Rui Moreira.

Para o presidente da Câmara Municipal do Porto, "não se compreende, assim, nem o discurso do diretor de informação, nem a atitude da sua estação de televisão, que, sendo privada, possui um alvará que ganhou em concurso público, obrigando-se a um caderno de encargos nacional".