"Young Royals" estreou-se a 1 de julho na Netflix e, em Portugal, subiu ao top das séries mais vistas na plataforma. A primeira temporada da produção sueca apresentada como "emotiva" e "romântica" e segue a história de amor entre dois estudantes de um colégio interno.

Nas redes sociais, o serviço de streaming decidiu brindar os fãs da série com um vídeo onde reúne as cenas mais marcantes da primeira temporada.

Veja o vídeo:

A série acompanha jovem príncipe gay e a sua vida numa colégio interno. "Um jovem príncipe com um dilema ancestral: o amor ou o dever?", questiona a produção no slogan da série protagonizada por Edvin Ryding, jovem ator sueco que veste a pele do o Príncipe Wilhelm, o protagonista da história da primeira temporada de "Young Royals".