Oito temporadas depois, o final de "A Guerra dos Tronos" está a chegar - o sexto e último episódio vai para o ar na madrugada de domingo para segunda-feira, de 19 para 20 de maio, às duas da manhã. E as teorias sobre o que irá acontecer são muitas.

Depois de revelar um pequeno trailer do último episódio da oitava temporada, a HBO partilhou fotografias dos acontecimentos - todas as semanas, o canal norte-americano revela entre seis e oito imagens do episódio seguinte... mas esta quarta-feira, dia 15 de maio, foram apenas partilhadas duas fotos.

Veja as imagens do último episódio da série: