Mas, como olhar para o futuro da indústria? "A circunstância em que vivemos oferece uma oportunidade à televisão, já que as pessoas estão nas suas casas e informam-se e são entretidas por ela. Elas têm fome de informação e procuram divertir-se em espaços de convivência", considera María Eugenia Rencoret, diretora da área dramática do Mega, canal líder no Chile.

A pandemia provocou um avanço a níveis inéditos de plataformas de streaming como a Netflix, que ganhou nas primeiras semanas 16 milhões de subscritores. As restrições e normas de distanciamento social devem prosseguir durante meses, o que representa um obstáculo difícil de lidar para o regresso das gravações.

O futuro dependerá, então, da criatividade dos guionistas, produtores e atores.

"Estamos seguros de que a indústria das novelas não vai acabar. As novelas são parte da cultura brasileira, de uma grande paixão dos brasileiros e o principal produto de entretenimento no país", garante a TV Globo, que registrou um aumento de 15% da audiência durante as últimas semanas.