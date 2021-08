A Amazon anunciou, esta sexta-feira, que as filmagens da sua série do universo de "O Senhor dos Anéis" passarão da Nova Zelândia para o Reino Unido, uma decisão que terá um impacto financeiro negativo no país oceânico.

A Nova Zelândia esperava tornar-se um dos líderes mundiais do setor cinematográfico, principalmente com produtos de efeitos especiais digitais. Além disso, o setor turístico acreditava que a série atrairia visitantes ao país após o fim da pandemia COVID-19. A série, que ainda não tem nome, vai centrar-se em aventuras decorridas na Terra Média, do universo criado nos anos 1930 pelo escritor britânico J.R.R. Tolkien e que foi levado aos cinemas pelo realizador neozelandês Peter Jackson. A Amazon adquiriu os direitos da Segunda Era das histórias de Tolkien, depois do surgimento da Terra Média, mas muito antes dos acontecimentos de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis". A famosa trilogia cinematográfica de "O Senhor dos Anéis" foi inteiramente filmada no arquipélago e produziu um aumento considerável de turistas. Antes da pandemia, milhões de turistas viajavam todos os anos para a Nova Zelândia para descobrir as paisagens da Terra Média, onde ocorrem as aventuras do filme. Coincidindo com o final da gravação da primeira temporada, a Amazon anunciou que a rodagem da próxima época será no Reino Unido. "Queremos agradecer aos moradores e ao governo neozelandês por terem oferecido à série de 'O Senhor dos Anéis' um lugar incrível para começar esta viagem épica", disse Vernon Sanders, vice-presidente da Amazon Studios. O ministro neozelandês de Desenvolvimento Económico, Stuart Nash, ofereceu à Amazon subsídios para que mudasse de ideias e mostrou-se "decepcionado" com a sua decisão, embora tenha admitido que a indústria do cinema é muito "competitiva e dinâmica". A Amazon gastou cerca de 660 milhões de dólares neozelandeses (358 milhões de euros) na Nova Zelândia para gravar esta série, que poderia ofuscar "A Guerra dos Tronos", da rede HBO, segundo o ministro. A Amazon Prime Video revelou recentemente que a série chegará ao streaming a 2 de setembro de 2022, após atrasos associados à pandemia. A Amazon destacou que a decisão faz parte de sua estratégia de expansão no Reino Unido, onde já grava muitas das suas produções.