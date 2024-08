Na segunda temporada de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder", que se estreia esta quinta-feira, dia 29 de agosto, na Prime Video, no meio do fogo, alianças difíceis são forjadas e amizades verdadeiras são postas à prova. "Os perigos já não espreitam nas sombras, mas surgem à luz do dia. Decisões complicadas pairam sobre os reinos de Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor e as terras entre eles, enquanto a segurança e a paz desses reinos estão em jogo", adianta a sinopse.

"Esta temporada apresenta a tão esperada Guerra de Eregion, uma batalha definitiva na história da Segunda Era da Terra Média de J.R.R. Tolkien, da qual nem todos saem vivos. Os estandartes estão erguidos e a devastadora guerra contra Sauron está apenas a começar", resume o serviço de streaming.

Segundo a Amazon Prime Video, a primeira temporada da série baseada nas obras de J.R.R. Tolkien tornou-se o melhor lançamento da história da plataforma, com mais de 25 milhões de espectadores. Com oito episódios, terá sido vista por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, com mais de 24 mil milhões de minutos transmitidos.

* O SAPO Mag viajou até Madrid a convite da Prime Video.