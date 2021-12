A Netflix revelou esta terça-feira, dia 21 de dezembro, que "Soy Georgina", o reality sobre a vida de Georgina Rodriguez, se vai estrear mundialmente a 27 de janeiro.

"Com mais de 28 milhões de seguidores na Instagram, Georgina é, entre muitas outras coisas, modelo, mãe, influenciadora, mulher de negócios, bailarina e companheira de Cristiano Ronaldo. A 27 de Janeiro poderemos ver o seu lado mais pessoal, um retrato emocional e profundo da mulher por detrás das capas, das fotografias, das histórias e das grandes manchetes", destaca o serviço de streaming.

O reality da Netflix, produzido pela Komodo Studio, Soy Georgina, irá revelar "todos os aspetos da sua vida, desde a parte mais pública e conhecida até à mais pessoal".

"Viveremos com ela o seu dia-a-dia, a sua maternidade, a sua relação com Cristiano Ronaldo, as suas viagens, as suas festas... iremos descobrir as suas verdadeiras amizades, os seus anseios e desejos, os seus altos e baixos. Conheceremos quem realmente é Georgina Rodríguez", remata a plataforma.

Veja o teaser: