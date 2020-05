A série baseada na popular coleção de livros com o mesmo nome acompanha um grupo de três amigas e é protagonizada por JoAnna Garcia Swisher, Heather Headley e Brooke Elliott.

"'Sweet Magnolias' retrata a vida e a relação de cumplicidade de três melhores amigas de infância — Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) e Dana Sue (Brooke Elliott) — na encantadora cidade de Serenity, na Carolina do Sul", explica ao serviço de streaming.

No arranque da primeira temporada, "Maddie tenta superar o desgosto que sofreu com Bill sob o escrutínio dos demais". Já "Dana Sue enfrenta problemas na sua cozinha e Helen faz uma compra que muda a sua vida", resume a Netflix na sinopse do primeiro episódio da série.

Para a revista Glamour, "Sweet Magnolias" pode ser comparada a "O Sexo e a Cidade". Já o crítico Adrian Horton, do The Guardian, sublinha que não pode dizer que a série é "boa": "Mas também não posso negar que sabem exatamente o que a série está a tentar ser".

A produção executiva: ficou a cargo de Sheryl J. Anderson (diretora de produção), Daniel Paulson e Sherryl Woods (autora).

Veja o trailer: