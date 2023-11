Vasco Palmeirim e Nuno Markl vão continuar a desafiar os concorrentes.

"Taskmaster" vai contar com uma quarta temporada, confirmou a RTP1 esta sexta-feira, dia 3 de novembro. Os novos episódios do programa vão contar com um elenco renovado.

Da terceira temporada, apenas Cândido Costa e Madalena Abecasis continuam no formato. Já Toy está de regresso ao programa - o cantor fez parte das duas primeiras temporadas.

A quarta temporada vai marcar ainda a estreia de Carolina Deslandes.

"A notícia que todos queriam, a quarta temporada do 'Taskmaster' vai acontecer! Cândido Costa, Carolina Deslandes, Madalena Abecasis e Toy, o elenco fixo da nova temporada", confirmou a produção do programa nas redes sociais.