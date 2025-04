A orquestra alemã tem concertos agendados para o Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, no dia 23, e para a Aula Magna da Universidade de Lisboa, no dia seguinte.

A Sinfónica de Berlim toca em Sintra e Lisboa no âmbito do ciclo “Europa Sinfónica” da 18.ª Temporada Darcos, que abriu no passado o dia 13, na sala Philharmonie, na capital alemã.

O programa dos três concertos é constituído pela abertura da ópera “Don Giovanni”, de Wolfgang Amadeus Mozart, a Sinfonia n.º 1, de Johannes Brahms, e pela estreia alemã da "Sinfonia 2022", de Nuno Côrte-Real, que a Sinfónica vai tocar pela primeira vez.

A "Sinfonia 2022, estreada há dois anos no Teatro Nacional de S. Carlos, em Lisboa, é, segundo o Ensemble Darcos, “uma obra de caráter profundo e reflexivo, que aborda a violência e a incerteza do futuro, expressando uma visão pessoal e espiritual do compositor sobre a atualidade”.

Em Berlim, a obra culmina um programa do concerto que, segundo o ensemble, afirma o caráter de cada uma das composições: a abertura de Mozart “combina elementos de comédia e tragédia de forma magistral, refletindo a dualidade entre o bem e o mal, tema central da ópera”; e a Sinfonia de Brahms, "com a sua grande arquitetura sonora, transmite emoções de tensão, serenidade e otimismo".

O compositor e regente Nuno Côrte Real, citado pelo comunicado, assinala que “é um verdadeiro privilégio” dirigir a sua obra, assim somo a sinfonia de Brahms, em Berlim: “Sem dúvida será um marco na minha carreira, e uma descoberta musical que não mais me abandonará”.

O Ensemble Darcos afirma que a Sinfónica de Berlim “é celebrada pela sua excelência musical e pela sua capacidade de interpretar obras de grande complexidade, tendo sido dirigida por renomados maestros ao longo da sua história”, “caracterizando-se por apresentar uma programação de obras clássicas e contemporâneas que refletem a riqueza do seu repertório”.

A Sinfónica de Berlim tem origem em duas outras orquestras da capital alemã - a Berliner Symphonisches Orchester e a Deutsches Symphonie-Orchester - tendo sido criada em 1966. O seu primeiro concerto aconteceu no ano seguinte, na abertura da temporada 1967-1968. Carl August Bünte foi o seu primeiro maestro titular.