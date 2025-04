Ao lado de Neil Druckmann, Craig Mazin criou uma série que se tornou dos maiores fenómenos do pequeno ecrã dos últimos anos (alargando a popularidade do videojogo que adapta). De volta para a segunda temporada, com novos episódios às segundas-feiras na plataforma Max, "The Last of Us" regressa depois de um período de "grande pressão". "A história é maior e as nossas ambições cresceram", salienta o showrunner ao SAPO Mag. Veja a entrevista no vídeo abaixo.