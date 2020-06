A tensão continua a marcar o dia a dia dentro da "casa mais vigiada do país". Na tarde desta terça-feira, dia 2 de junho, a produção do "Big Brother" reuniu os concorrentes para mostrar algumas imagens da última semana.

Hélder, concorrente que no início da nova edição do reality show da TVI foi acusado de fazer comentários homofóbicos, foi o protagonista das imagens. Nos vídeos, o participante é visto a agarrar Teresa durante uma conversa e a encostar-se em Ana Catharina durante um desafio lançado pela "voz" do programa.