A atriz Gina Carano foi despedida da série "The Mandalorian" e não voltará a ser Cara Dune.

"Gina Carano não trabalha atualmente para a Lucasfilm e não há planos para ela no futuro. No entanto, as suas mensagens nas redes sociais a denegrir pessoas por causa das suas identidades culturais e religiosas são repugnantes e inaceitáveis”, refere o comunicado do estúdio, que pertence à Disney.

A agência que a representava na indústria também deixou de a ter como cliente.

Na terça-feira à noite, a atriz partilhou uma mensagem nas redes sociais em que comparava pertencer ao Partido Republicano nos EUA (conservador) a ser judeu durante o Holocausto.

Ela foi apagada mais tarde, mas não a tempo de impedir o regresso da hashtag "FireGinaCarano" [despeçam a Gina Carano], como aconteceu em novembro, quando partilhou mensagens com argumentos associados a Donald Trump que colocavam em causa a legitimidade das eleições presidenciais de novembro do ano passado, como a necessidade de "limpar o processo eleitoral", "implementar leis que nos protejam contra a fraude eleitoral", "investigar cada estado", "filmar os processos de contagem" [dos votos], "eliminar os votos falsos", "fazer com que a fraude eleitoral termine em 2020" e o muito familiar "consertar o sistema".

A Lucasfilm "andava há dois meses à procura de uma razão para a despedir e hoje foi a gota de água", avançou Aaron Couch, do The Hollywood Reporter.

O jornalista acrescentou que as suas fontes indicaram que havia planos para anunciar em dezembro que Gina Carano seria a protagonista de uma série "Star Wars", mas foram abandonados por causa do seu comportamento errático nas redes sociais.

Anteriormente, a atriz já tinha manifestado a sua oposição ao uso de máscaras durante a pandemia e gozado com o uso de pronomes neutros.

Durante o verão, também causou a desconfiança de alguns fãs por causa do seu silêncio sobre o movimento Black Lives Matter, ao mesmo tempo que apoiava mensagens que criticavam os protestos.