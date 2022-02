Na semana em que estreia a sua quarta temporada, "The Marvelous Mrs. Maisel" foi renovada para uma quinta e última temporada, anunciou a Prime Video.

"Durante cerca de cinco anos, a comédia histórica agradou a fãs desde o Upper West Side para mais de 240 países e territórios em todo o mundo. A produção da quinta e última temporada já está a decorrer em Nova Iorque", revela a plataforma de streaming em comunicado.

A quarta temporada de "The Marvelous Mrs. Maisel" chegou à Prime Video esta sexta-feira, 18 de fevereiro, e conta com oito episódios. A plataforma vai estrear dois episódios todas as sextas-feiras.

Trailer da quarta temporada:

Criada por Amy Sherman-Palladino e com Daniel Palladino como produtor-executivo, a série é escrita e realizada pela dupla e interpretada por Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Carolina Aaron e Luke Kirby, entre outros.

Vencedora de 20 Emmys, incluindo Melhor Série de Comédia, "The Marvelous Mrs. Maisel" foi a primeira série da Amazon Studios com várias temporadas encomendadas.

"Amy, Dan e The Marvelous Mrs. Maisel criaram um caminho sem paralelo, elevando as histórias que contamos sobre mulheres, desafiando as normas da indústria, e alterando para sempre o mundo do entretenimento com esta forma diferente de contar histórias", afirma Jennifer Salke, diretora da Amazon Studios, em comunicado.