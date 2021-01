"Os sonhos não têm idade. Nunca envelhecem. E o mesmo acontece com o talento", este é o lema de "The Voice +", a nova edição brasileira do programa de talentos. Em Portugal, o formato estreia-se a 24 de janeiro, às 12h30, na Globo.

Em comunicado, o canal explica que o programa, apresentado por André Marques e Thalita Rebouças, é "exclusivo para concorrentes a partir dos 60 anos". Claudia Leitte, Daniel, Mumuzinho e Ludmilla são os mentores que vão avaliar as atuações dos concorrentes.

Para o diretor artístico de "The Voice +", Creso Eduardo Macedo, "a nova versão representa o crescimento e amadurecimento da franquia 'The Voice' no Brasil, mas apresenta-se também como um espaço de oportunidade na vida desses artistas". “Boa música é atemporal e não existe limite quando falamos sobre a realização de sonhos. As pessoas estão a viver mais e melhor - há quem brinque inclusive que os 60 anos são os novos 40", frisa.

Angélica Campos, diretora geral do programa, concorda que as diferenças de idade são uma vantagem importante na competição. “Na vida, de uma maneira geral, acredito que devemos estar abertos a aprender. Na música isso também acontece, pois existe sempre um ritmo novo, artistas novos e cada geração que chega traz informações diferentes", remata.

Mesmo antes de conhecer os talentos, a cantora Ludmilla já tem um recado para os concorrentes: "Espero que eles cantem como se estivessem no chuveiro, na casa deles, e que 'curtam' muito esta experiência. Porque há o nervosismo, mas a oportunidade pode ser única. Mal posso esperar para viver este sonho com os candidatos".

Claudia Leitte, veterana nas cadeiras nas duas versões já conhecidas pelo público desde a estreia do formato no Brasil, também aproveita para deixar alguns conselhos. "Respirem fundo, sejam vocês e divirtam-se em cada momento da apresentação. Tenham consciência de que somos uma grande família e estamos de peito aberto para receber cada um de vocês exatamente do jeito que são", frisa.