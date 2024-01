José Bacelar, da equipa de António Zambujo, foi o grande vencedor da edição de 2023 do "The Voice Portugal". A gala final do programa de talentos da RTP1 decorreu no passado domingo, dia 7 de janeiro.

Antes de participar na edição portuguesa do "The Voice", em 2021, o jovem de Marco de Canaveses concorreu ao "Got Talent Portugal", sendo a sua estreia em palco. Na primeira fase, José Bacelar conquistou elogios dos jurados do programa de talentos da RTP1.

"Zé Pedro Bacelar uma voz inesperada", elogiou a produção nas redes sociais.

Recorde aqui a atuação.