A segunda emissão de "The Voice Portugal" foi para o ar este domingo, dia 4 de outubro, na RTP1. Tal como no episódio de estreia, este fim de semana foram apresentadas as Provas Cegas de novos e antigos concorrentes do programa.

Diogo Leite foi um dos protagonistas da noite. Em palco, o participante do concurso de talentos interpretou o tema "Ouvi Dizer", dos Ornatos Violeta, conquistando todos os mentores. No final, o concorrente escolheu a equipa de Diogo Piçarra.

"Diogo Leite interpretou 'Ouvi Dizer', dos Ornatos Violeta, e arrepiou os quatro mentores que tiveram que dar tudo por tudo", frisa a produção do "The Voice Portugal".

Veja a atuação: