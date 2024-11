Diogo Videira foi um dos protagonistas da última ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". Em palco, o concorrente interpretou o tema "Tennessee Whiskey", acompanhado à guitarra por Criss Calisto, que participou na temporada anterior do programa de talentos.

O jovem conquistou todos os mentores - Sónia Tavares, Sara Correia e Fernando Daniel viraram as suas cadeiras.

Nininho Vaz Maia já tinha fechado a sua equipa, mas desafiou o concorrente para um dueto. No palco do "The Voice Portugal", o mentor e Diogo Videira interpretaram "Foste Embora".

Veja aqui o momento.

Depois de ouvir as opiniões dos jurados, Diogo Videira escolheu a equipa de Fernando Daniel.