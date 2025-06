A TVI estreia esta segunda-feira, 16 de junho, "Mariana" ("La Promesa", no título original). "A novela espanhola de época promete conquistar o público português com uma trama envolvente, repleta de mistério, romance e intrigas familiares", destaca o canal.

Ambientada no início do século XX, em Córdoba, Espanha, a novela acompanha a história de uma jovem determinada que se infiltra como criada na mansão dos Marqueses de Sousa. "O seu objetivo é claro: vingar a morte da mãe e encontrar o irmão desaparecido. Ao longo dos episódios, segredos do passado, tensões entre classes sociais e amores proibidos vão pôr à prova o seu plano e os seus sentimentos", resume a TVI.

A novela estreou-se originalmente em janeiro de 2023 no canal La 1, da RTVE, e rapidamente conquistou os espectadores, vencendo o Emmy Internacional de Melhor Telenovela.

Em Portugal, a novela vai contar com um novo genérico, com música original de Pedro Gonçalves.

"'Mariana' chega agora à televisão portuguesa com a promessa de cativar os telespectadores com uma narrativa intensa e visualmente deslumbrante, onde ninguém escapa ao passado e ao destino", destaca a TVI.