Na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro, Jorge Nuno Pinto da Costa vai estar no "Jornal das 8", da TVI. O presidente do Futebol Clube do Porto vai ser entrevistado por Pedro Mourinho no noticiário das 20h00, confirmou o canal.

"Esta quinta, no 'Jornal das 8', o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, vai falar sobre o futuro do clube, numa grande entrevista com o nosso Pedro Mourinho. Temos adeptos dos dragões por aqui?", escreveu o canal nas redes sociais.

Veja o vídeo promocional: