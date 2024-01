O Futebol Clube do Porto e a Amazon Prime Video anunciaram "Senhor Presidente - O Campeonato de uma vida", série documental sobre Jorge Nuno Pinto da Costa.

Os três episódios sobre o percurso do dirigente desportivo mais titulado da história vão contar com várias participações especiais, como atuais e antigos treinadores como Sérgio Conceição, José Mourinho, Fernando Santos, António Oliveira ou André Villas-Boas, jogadores como Pepe, João Pinto, Paulo Futre, Deco ou Iker Casillas, dirigentes de outros clubes como Florentino Pérez, Joan Laporta ou Miguel Ángel Gil, empresários como Jorge Mendes e políticos como António Ramalho Eanes ou Rui Moreira

"Com inúmeros testemunhos exclusivos, abordando a vida pública e privada de Jorge Nuno Pinto da Costa", resumem os azuis e brancos.

Veja o trailer:

"A colaboração entre umas das principais plataformas de distribuição de conteúdos de streaming do mundo, a produtora de sucessos como 'Glória' - a primeira série original portuguesa da Netflix - e o clube português com maior palmarés internacional deu origem a uma série que conta com a participação do biografado e com inúmeros testemunhos exclusivos", destaca o FC Porto.

"O retrato multifacetado de Jorge Nuno Pinto da Costa é completado com a abordagem a aspetos mais privados da sua vida por familiares e amigos", adianta o clube.