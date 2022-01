Na noite de passagem de ano, a RTP1 emitiu uma gala especial de "The Voice Portugal". "Uma emissão especial onde festejamos os 10 anos de um dos programas da RTP1 que mais marcou e continua a marcar a vida de todos os que por ali passam", resumiu o canal em comunicado.

Na gala, Vasco Palmeirim subiu ao palco para cantar "Modern Love". Na atuação, o apresentador contou com um coro especial, composto por Diogo Piçarra, Aurea, Marisa Liz e António Zambujo.

"No 'The Voice Portugal' (quase) todos cantam. Até o apresentador Vasco Palmeirim, que, no programa especial de celebração dos 10 anos, deu show com a ajuda de um coro muito especial", frisou a produção do programa de talentos.

Veja aqui o vídeo.