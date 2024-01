Para a noite de 31 de dezembro, a RTP1 preparou uma gala de fim de ano do "The Voice Portugal". A emissão do programa de talentos contou com a participação de vários mentores, antigos concorrentes e convidados.

Durante a gala especial, António Zambujo subiu a palco para interpretar "Sex Bomb", de Tom Jones. Com as cadeiras viradas, Marisa Liz, Fernando Daniel, Bárbara Tinoco e Carlão tentaram adivinhar quem estava em palco, mas sem sucesso.

"A voz está alterada", disse Fernando Daniel, sendo o primeiro mentor a virar a cadeira.

Veja o vídeo.