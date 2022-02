A 'casa' do "Big Brother Famosos" vai receber novos concorrentes no próximo domingo, dia 27 de fevereiro. "A grande final não será no próximo domingo. Será no próximo sábado, porque, no dia a seguir, a casa recebe novos concorrentes", revelou Cristina Ferreira na gala deste domingo, dia 20 de fevereiro, do reality show.

A primeira edição de 2022 do programa da TVI chega ao fim um dia antes, no sábado. Catarina Siqueira, Marta Gil, Kasha, Mário Jardel e Jorge Guerreiro são os finalistas do "Big Brother Famosos".

Nas últimas semanas, têm surgido vários rumores sobre os novos concorrentes do reality show. Em comunicado, a TVI já desmentiu o convite ao ex-primeiro-ministro José Sócrates.

oO apresentador Nuno Graciano, o cantor Miguel Cristovinho, dos D.A.M.A, e o palhaço Batatinha, a cantora lírica Catarina Padinha, filha de Fátima Padinha, das Doce, e a atriz Matilde Breyner também terão sido desafiadas pelo canal.