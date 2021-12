O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é o próximo convidado de Daniel Oliveira no programa "Alta Definição". A entrevista poderá ser vista este sábado, dia 4 de novembro, ao início da tarde, na SIC.

"Exclusivo. O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo o homem que todos querem ouvir neste momento, num testemunho absolutamente marcante e imperdível. Sábado no 'Alta Definição', na SIC", confirmou o apresentador da estação de Paços de Arcos nas redes sociais.

No Instagram, Daniel Oliveira partilhou ainda um teaser da entrevista. "Uma hora de vida de um idoso é menos importante do que uma hora de vida de um jovem? Porquê? Com base em que ética? Todas as horas de vida são importantes. A pessoa deve ter dignidade enquanto vive", frisa Henrique Gouveia e Melo.

"Um testemunho poderoso", rematou o apresentador.

