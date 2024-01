Luís Montenegro, do PSD, e Pedro Nuno Santos, do PS, vão estar à conversa com Daniel Oliveira no “Alta Definição”, da SIC.

Em comunicado, o canal adianta que as entrevistas vão ser exibidas durante o mês de fevereiro.

”A SIC vai transmitir dois testemunhos inéditos sobre a história de vida dos líderes do PSD e PS, contados por cada um deles, em duas entrevistas especiais a serem emitidas durante o mês de fevereiro, antes do arranque oficial da campanha eleitoral para as legislativas de 10 de março”, frisa o canal em comunicado.

Na nota enviada à imprensa, a SIC sublinha que os “dois candidatos ao cargo de primeiro-ministro falam sobre o que nunca falaram publicamente, no programa de entrevistas da SIC que, em 2024, cumpre 15 anos de emissão”.