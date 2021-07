Victor Espadinha tem estado afastado do pequeno ecrã. Em entrevista, o ator confessou que está feliz com os projetos no teatro.

"Fico muito feliz porque vivo do teatro e não entro naquelas pimbalhadas", sublinhou Victor Espadinha à revista TV 7 Dias. À publicação, o ator falou ainda sobre a falta de convites. "Calculo porque é que seja, porque os atores portugueses são caros, em relação ao que pagam, e então gostam de pagar a pessoas que não fazem a mínima ideia do que andam ali a fazer e aquilo é tudo baratinho", defendeu. "As histórias das telenovelas são sempre as mesmas, é sempre uma que tem uma gémea que é uma desgraçadinha, ou a outra que pôs os palitos ao marido e foi viver com o primo da tia Adelaide. Nunca variam. Os que sabem fazer teatro não estão lá", rematou.