"A Plataforma" chegou à Netflix no passado dia 20 de março e tem dado que falar nas redes sociais. Em Portugal, o filme espanhol está entre os cinco conteúdos mais vistos no serviço de streaming nos últimos dias, de acordo com o ranking disponibilizado.

Descrito como "violento", "nojento" e "negro", o thriller realizado por Galder Gaztelu-Urrutia "é uma alegoria social perturbadora sobre o lado mais obscuro e desesperado do ser humano".

"Num futuro distópico, os prisioneiros mantidos em celas dispostas na vertical, em cima umas das outras, esperam famintos enquanto a comida vai descendo até ao seu nível após passar por todos os outros, deixando os superiores de barriga cheia, mas os inferiores violentos e revoltados", explica a Netflix em comunicado.

Em 2019, "A Plataforma" recebeu o prémio do público no Festival de Cinema de Toronto, no Canadá.

Veja o trailer: